Шестуна поставили в колонии на учет как злостного нарушителя дисциплины

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия ИК-6 Бежецка поставила на профилактический учет как злостного нарушителя бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, осужденного за коррупцию. Как сообщила ТАСС его жена Юлия, Шестуна распределили в хозотряд колонии.

"Дисциплинарная комиссия ИК-6 Бежецка поставила Александра на профилактический учет как лицо, склонное к злостному систематическому нарушению внутреннего распорядка, прикрепив ему синюю полосу на куртку, штаны и кепку, предупреждая окружающих якобы о его опасности", - рассказала собеседница агентства.

Она также отметила, что ее супругу в колонии две недели не предоставляют возможность позвонить семье. "Его кровать находится возле входа в барак, чтобы ночью проверять, не убежал ли он", - сказала Юлия Шестун. При этом она добавила, что Александра Шестуна насильно распределили в хозотряд, "несмотря на его активные возражения". "Мы будем обжаловать и помещение в хозотряд, и постановку на учет", - отметила супруга экс-чиновника.

Подольский городский суд Московской области приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.