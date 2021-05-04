Число подтопленных приусадебных участков под Ярославлем за сутки выросло до 422

ТАСС, 4 мая. Количество приусадебных участков в Ярославской области, подтопленных из-за повышенных сбросов на Рыбинской гидроэлектростанции (ГЭС) и подъема уровня Волги, за сутки выросло с 272 до 422. Об этом сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС по Ярославской области.

"Всего на территории Ярославской области подтоплено 422 дачных участка. Сохраняется подтопление нижнего яруса набережной города Рыбинска и города Ярославля вследствие повышенных сбросов на Рыбинской ГЭС и подъема уровня реки Волги", - говорится в сообщении.

По данным на 3 мая, в Ярославской области было подтоплено 272 дачных участка. Как уточняется в сообщении, пострадавших и эвакуированных нет, число подтопленных участков растет в границах ранее зафиксированных семи садовых некоммерческих товариществах (СНТ).

По сообщению ГУ МЧС по Ярославской области, также зафиксирован перелив на 20 см выше уровня низководного моста в Ярославском районе у населенного пункта Устье, где проживают 128 человек, в том числе 32 ребенка. "Населенный пункт не отрезан, проезд спецтехники и легкового транспорта не ограничен. Эвакуация не требуется", - говорится в сообщении.