В Самаре возбудили дело из-за жестокого обращения с детьми с инвалидностью в пансионате

САМАРА, 4 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в связи с ненадлежащим воспитанием и жестоким обращением с детьми с инвалидностью в самарском пансионате. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего воспитания детей-инвалидов в профильном пансионате. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением")", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщал ТАСС, в конце апреля прокуратура с привлечением специалистов областного министерства социально-демографической и семейной политики и общественных организаций организовала проверку информации о ненадлежащих условиях воспитания детей ГБУ СО "Самарский пансионат для детей инвалидов". Во время выезда в пансионат были зафиксированы нарушения законодательства о несовершеннолетних.

По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, в пансионате детей "привязывали к кроватям и одевали их в обноски". В своем Telegram-канале он также сообщил о том, что воспитанников плохо кормили. При этом директор пансионата Елена Китаева написала заявление об увольнении по собственному желанию, не дожидаясь результатов проверки.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой области.