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Обрушение метромоста в Мехико

У посольства РФ в Мексике нет данных о пострадавших при обрушении метромоста россиянах

В дипмиссии выразили соболезнования родным погибших

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Информация о пострадавших или погибших при обрушении метромоста в Мехико гражданах России в посольство РФ в Мексике не поступала. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на странице посольства в Twitter.

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"В городе Мехико обрушился метромост, есть жертвы. Информации о раненых российских гражданах не поступало. Выражаем соболезнования родным погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в публикации.

В понедельник в 22:25 по местному времени (06:25 вторника мск) обрушился пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге города. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 м.

Как сообщила мэр Мехико Клаудия Шейнбаум, число жертв катастрофы достигло 23. Госпитализированы 79 человек.

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