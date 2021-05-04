В Воронеже возбудили уголовное дело после ранения подростка из пистолета

ВОРОНЕЖ, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Воронеже возбудили уголовное дело в связи с ранением подростка из травматического пистолета. Он получил его получил во время конфликта на улице в микрорайоне Подгорное, рассказал ТАСС во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

"По предварительным данным, компания молодых людей остановила машину, возник конфликт. В ходе конфликта пассажир автомобиля достал пистолет, хотел припугнуть, но нечаянно выстрелил и попал в руку подростку. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью")", - сказал он.

Как пояснил собеседник агентства, инцидент произошел 2 мая около 18:00 мск, когда в отдел полиции №4 по Коминтерновскому району Воронежа поступило сообщение о конфликте со стрельбой на улице в микрорайоне Подгорное. "Травматический пистолет изъят. Подросток находится в больнице", - сказал представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.