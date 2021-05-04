Ferrari попал в ДТП на трассе М-4 в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Автомобиль Ferrari попал в аварию на трассе М-4 "Дон" в районе города Горячий Ключ в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в отделе пропаганды регионального УГИБДД в понедельник.

"В 07:15 на автодороге М-4 "Дон" (1 385-й км + 500 м) водитель, управляя автомобилем Ferrari, не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую контроль над движением транспортного средства, в результате чего допустил занос и наезд на металлическое ограждение", - сообщили в полиции.

Предположительно, автомобиль занесло на мокрой дороге. Уточняется, что водитель был в машине один, он не пострадал.

Утром во вторник в социальных сетях региона появилась видеозапись, на которой был запечатлен разбитый спортивный автомобиль, у машины повреждены левый бок и передняя часть. "Скорее всего, судя по фотографиям из социальных сетей, - это Ferrari 458 Italia. Стоимостью около 11 млн рублей, модель 2011 года, но она очень редкая, их нет в простой продаже", - сообщил ТАСС автоюрист Григорий Колпаков