Уголовное дело возбудили после падения футбольных ворот на ребенка в Татарстане

ТАСС, 4 мая. Уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Татарстане в связи с травмированием девятилетней девочки из-за падения на нее футбольных ворот. Спортивный инвентарь не был установлен надлежащим образом, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону во вторник.

"4 мая 2021 года в селе Янцобино Кукморского района на детской площадке на девятилетнюю девочку упали футбольные ворота. В результате ребенок был госпитализирован. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ворота не были закреплены надлежащим образом. Для установления всех обстоятельств инцидента проводятся следственные действия.

Прокуратура Татарстана внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства в адрес руководителя исполнительного комитета Кукморского района с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.