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Два подростка погибли и один пострадал при пожаре в квартире в Ленобласти

ЧП произошло на улице Центральной в поселке Федоровское
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Два подростка погибли, еще один пострадал при пожаре в квартире в поселке Федоровское в Ленинградской области, сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

"Двое несовершеннолетних погибли и один пострадал, он госпитализирован с ожогами", - сказала представитель ведомства.

Она добавила, что на место ЧП выехал заместитель руководителя следственного управления. Обстоятельства инцидента выясняются.

По данным регионального главка МЧС, пожар произошел в 17:39 мск в поселке на улице Центральной. "Горела обстановка квартиры на общей площади 15 кв. м. В 18:24 мск пожар был ликвидирован", - отметили в главке МЧС.

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