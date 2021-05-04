ФБР сообщило о смерти человека, пытавшегося проникнуть на территорию штаб-квартиры ЦРУ

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Человек, пытавшийся 3 мая проехать на автомобиле на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, умер в больнице от полученных ранений. Об этом говорится в распространенном во вторник в Twitter сообщении вашингтонского отделения Федерального бюро расследований (ФБР).

"Человек, участвовавший 3 мая в инциденте со стрельбой около штаб-квартиры ЦРУ, умер от полученных ранений после госпитализации. ФБР расследует каждый инцидент со стрельбой с участием своих сотрудников", - отмечается в тексте.

Как сообщала со ссылкой на источники телекомпания NBC, злоумышленник пытался проехать на машине на территорию ЦРУ и был остановлен вооруженной охраной. Позднее NBC уточнила, что сотрудники служб безопасности ЦРУ вели переговоры с неизвестным, однако он отказывался уезжать. Через какое-то время правоохранители решили попытаться откатить автомобиль от входа в комплекс. Неизвестный вышел из него, размахивая огнестрельным оружием и, как заявил NBC один из источников, утверждая, что у него при себе есть взрывчатка. Сотрудники ФБР открыли огонь. Источники NBC сообщают, что у подозреваемого наблюдались проблемы с психикой, ранее он уже пытался проникнуть в штаб-квартиру ЦРУ.