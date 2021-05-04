СК возбудил уголовное дело в связи с пожаром в Ленобласти, где погибли два подростка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после пожара в поселке Федоровское в Ленинградской области, в результате которого погибли два подростка и еще один получил ожоги, сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

"По факту обнаружения тел двух подростков после пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - сказала представитель ведомства.

По данным СК, в результате пожара погибли подростки 2005 и 2006 годов рождения.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Ленинградской области, ведомство начало проверку в связи с инцидентом. "По результатам проверки городской прокуратурой будет дана оценка деятельности контролирующих органов, поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

Ранее в главке МЧС по Ленинградской области сообщили, что вечером во вторник в поселке Федоровское произошел пожар в квартире. Его удалось оперативно потушить. Как уточнили ТАСС в ведомстве, в квартире пожарные обнаружили двух человек, их вынесли и начали проводить реанимацию, однако прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Еще один несовершеннолетний был госпитализирован с места ЧП с ожогами. Причины пожара устанавливаются.