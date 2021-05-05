NBC: убивший Джорджа Флойда экс-полицейский просит о новом судебном разбирательстве

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Бывший американский полицейский Дерек Шовин, которого присяжные признали виновным в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года, подал апелляцию с просьбой провести новое судебное разбирательство по своему делу. Об этом во вторник сообщила телекомпания NBC .

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По ее данным, защитник экс-полицейского Эрик Нельсон в апелляции утверждает, что его подзащитный не имел возможности рассчитывать на справедливый суд из-за широкой досудебной огласки дела.

"Жюри присяжных в ходе судебного процесса подверглось запугиваниям, угрозам, давлению на расовой почве и допустило нарушение, не имея возможности соблюдать инструкции при рассмотрении дела, что нарушает имеющееся у Шовина по конституции право на честный и справедливый суд", - указал юрист. Кроме того, в апелляции утверждается, что расследование дела, которое предшествовало судебному разбирательству, носило предвзятый характер.

Рассмотрение дела Шовина в суде началось 8 марта. 20 апреля жюри присяжных признало его виновным по трем пунктам обвинения, включая убийство второй и третьей степени. По словам адвоката бывшего полицейского, вынесенный вердикт "противоречит закону".

Как отмечает телеканал Fox News, хотя Шовину грозит максимальный срок в виде 40 лет лишения свободы, эксперты полагают, что, скорее всего, его отправят в тюрьму на срок от 12 до 30 лет. Причем, согласно законодательству штата Миннесота, за примерное поведение его могут условно-досрочно освободить после того, как он отсидит две трети срока наказания.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.