Власти Мексики объявили трехдневный траур в связи с катастрофой в метро

МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Трехдневный национальный траур был объявлен в Мексике в связи с катастрофой в столичном метро, приведшей к многочисленным жертвам. Соответствующий указ президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора был опубликован во вторник вечером в Diario Oficial de la Federacion , официальном печатном издании правительства латиноамериканского государства.

"Объявляется трехдневный национальный траур из-за трагедии на 12-й линии <...> метрополитена Мехико 3 мая", - говорится в документе.

Пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге Мехико обрушился в понедельник поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 м. Согласно официальным данным, погибли 24 человека. Пострадали не менее 79 пассажиров.

Ранее в Мехико был объявлен траур. Линия, на которой произошла катастрофа, выведена из эксплуатации на неопределенный срок.