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Обрушение метромоста в Мехико

Власти Мексики объявили трехдневный траур в связи с катастрофой в метро

В результате трагедии погибли 24 человека. Пострадали не менее 79 пассажиров
© AP Photo/Marco Ugarte

МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Трехдневный национальный траур был объявлен в Мексике в связи с катастрофой в столичном метро, приведшей к многочисленным жертвам. Соответствующий указ президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора был опубликован во вторник вечером в Diario Oficial de la Federacion, официальном печатном издании правительства латиноамериканского государства.

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"Объявляется трехдневный национальный траур из-за трагедии на 12-й линии <...> метрополитена Мехико 3 мая", - говорится в документе.

Пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге Мехико обрушился в понедельник поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 м. Согласно официальным данным, погибли 24 человека. Пострадали не менее 79 пассажиров.

Ранее в Мехико был объявлен траур. Линия, на которой произошла катастрофа, выведена из эксплуатации на неопределенный срок.

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МексикаЛопес Обрадор, Андрес МануэльОбрушение метромоста в Мехико
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