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Поселок Магдагачи в Приамурье остался без электроснабжения

В нем проживают около 10 тыс. человек

ТАСС, 5 мая. Поселок городского типа Магдагачи в Приамурье остался без электроэнергии, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

"04.05.2021 произошло отключение электроснабжения на территории пгт. Магдагачи. Идут работы по восстановлению электроэнергии, социально значимые учреждения подключаются к резервным источникам питания. По оперативным данным, от электроснабжения отключены потребители жилых домов и социально значимые объекты поселка", - говорится в сообщении.

Поселок находится в 470 км от Благовещенска, в нем живут около 9,9 тыс. человек.

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