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В Кемеровской области произошла массовая драка

Полиция устанавливает участников конфликта

ТАСС, 5 мая. Сотрудники полиции устанавливают участников группового конфликта в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, сообщили ТАСС в региональном главке МВД.

В социальных сетях появилось видео, как группа молодых людей избивает нескольких человек. При этом некоторые из нападающих вооружены палками.

"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников конфликта и все обстоятельства случившегося", - сообщили в ведомстве. Свидетелей происшествия просят обратиться в городской отдел полиции.

Представители МВД отметили, что сигналы об инциденте не поступали.

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