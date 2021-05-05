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Обрушение метромоста в Мехико

Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 25

Как сообщила местная прокуратура, тела всех погибших опознаны и переданы родственникам
© AP Photo/Fernando Llano

МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Число жертв обрушения пролета метромоста в столице Мексики увеличилось до 25. Их имена обнародовала во вторник поздно вечером в Twitter прокуратура мегаполиса.

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Ранее сообщалось о 24 погибших. "Прокуратура Мехико информирует, что тела всех погибших в ходе прискорбных событий на 12-й линии столичного метрополитена были опознаны и переданы родственникам", - говорится в записи. В числе жертв оказался 13-летний ребенок.

Пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге Мехико обрушился в понедельник поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом. Два вагона рухнули с высоты около 10 м. В связи с трагедией в стране был объявлен трехдневный национальный траур. Линия, на которой произошла катастрофа, выведена из эксплуатации на неопределенный срок.

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