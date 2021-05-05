Два сотрудника Госавтоинспекции пострадали в ДТП в Петропавловске-Камчатском

ТАСС, 5 мая. Авария с участием машины Госавтоинспекции произошла в среду в Петропавловске-Камчатском, пострадали два сотрудника ГИБДД, сообщил ТАСС старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГАИ Камчатского края Андрей Волков.

"Наш патруль [при движении] по главной дороге со второстепенной не предоставил преимущество, произошло столкновение, есть пострадавшие, два сотрудника Госавтоинспекции. Автомобиль получил механические повреждения", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что участниками аварии стали два автомобиля, включая машину Госавтоинспекции. Состояние сотрудников ГИБДД уточняется, других пострадавших в аварии нет.