По делу о пожаре в гостинице "Вечный зов" задержали двух человек

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Следователи задержали двух человек по делу о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве, где погибли два человека. Об этом ТАСС сообщила в среду представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Что известно о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве

"В порядке ст. 91 УПК РФ как подозреваемые задержаны генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения", - сказала Иванова.

В ближайшее время им изберут меру пресечения. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекшее смерть двух людей"), она предусматривает наказание до 10 лет колонии.

Иванова назвала приоритетной версию о коротком замыкании из-за ненадлежащей эксплуатации здания. По данным правоохранительных органов, в гостинице грубо нарушались требования пожарной безопасности. В момент пожара не сработала ни одна система противопожарной защиты. Гостиница размещалась в бывшем отделении Сбербанка, в коридорах осталось много электропроводки, кабелей, которые при возгорании выделили огромное количества дыма, что практически отрезало пути эвакуации с верхних этажей.