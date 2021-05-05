Уголовное дело возбуждено после пожара в лесу в национальном парке под Саратовом

САРАТОВ, 5 мая. /ТАСС/. Уголовное дело об уничтожении лесных насаждений возбуждено в Саратовской области после пожара в национальном парке "Хвалынский", сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в среду.

"По предварительной информации, причиной возгорания могло стать разведение костра неустановленными лицами, (…) по факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия проведен осмотр, изъяты предметы, по которым назначены экспертные исследования. Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и должностных лиц ФГБУ "Национальный парк Хвалынский" по обеспечению соблюдения противопожарного режима.

Во вторник по поручению губернатора Валерия Радаева ликвидация пожара в национальном парке "Хвалынский" была взята на контроль. Накануне удалось ликвидировать открытое горение на площади 3 га, в среду утром ГУ МЧС по области сообщило о полной ликвидации пожара.