Уголовное дело о халатности при вырубке 230 деревьев возбудили в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после вырубки 230 деревьев и кустарников на улицах Оренбурга, ущерб оценивается более чем в 2,3 млн рублей. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Оренбургской области, размещенном в среду на сайте ведомства.

"Следственными органами СК РФ по региону по результатам рассмотрения материалов, представленных прокуратурой Оренбургской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, должностные лица администрации Оренбурга и администрации Южного округа города Оренбурга проявили халатность, выразившуюся в утверждении и выдаче управлению строительства и дорожного хозяйства без надлежащей оценки целесообразности и составления акта оценки ущерба порубочных билетов о вырубке зеленых насаждений", - сказано в сообщении.

Согласно материалам дела, в Оренбурге незаконно вырубили 230 деревьев и кустарников в период с 14 ноября 2019 года по 15 июля 2020-го. Растения не находились в аварийном состоянии, уточняется в сообщении. Речь идет о деревья и кустах, произраставших на улицах Пушкинской, Челюскинцев, Комсомольской, Алтайской, Цвиллинга, Набережной, Бурзянцева, Правды и по переулку Паромному.

"По предварительной оценке причиненный ущерб превысил 2 млн 350 тыс. рублей. В настоящее время следователями изучается хозяйственная деятельность администрации, связанная с вырубкой зеленых насаждений", - уточняется в сообщении.