Стали известны детали задержания в Москве обвиняемого в подготовке переворота в Белоруссии

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Оперативникам ФСБ России благодаря камерам видеонаблюдения одного из дворов в Москве удалось установить местонахождение политолога Александра Федуты, обвиняемого в Белоруссии в подготовке государственного переворота. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

"Благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным по периметру одного из дворов Тверского района Центрального административного округа Москвы, сотрудникам российских силовых ведомств удалось получить информацию о том, где именно Александр Федута снимал квартиру. Все его передвижения спецслужбам РФ удалось вычислить после того, когда он вышел из такси и направился в съемную жилплощадь, расположенную возле станции метро "Белорусская", - рассказал собеседник агентства. При этом он отметил, что соответствующие видеозаписи о передвижениях Федуты уничтожены.

Ранее официальный представитель Комитета госбезопасности Белоруссии Андрей Ярош заявил, что ведомство предъявило девяти лицам обвинение в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти. Среди обвиняемых Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. По его словам, первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ, остальные арестованы заочно.

Дело о подготовке госпереворота

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США.

По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. По данным следствия, всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти. Дело было возбуждено по статье о заговоре с целью захвата государственной власти. В Комитете госбезопасности сообщали, что задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием.