Женщина умерла после падения на нее забора из профнастила в Кирове

ТАСС, 5 мая. Элемент ограждения из профнастила из-за порыва ветра упал на пенсионерку в Кирове, женщина умерла в больнице от полученных травм. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду следственным управлением СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины в результате падения на нее элемента ограждения", - отмечается в сообщении.

По данным следственного управления, 79-летнюю женщину 4 мая доставили в больницу с травмами и переломами. Несмотря на помощь медиков, пенсионерка умерла.

Установлено, что травмы женщина получила в результате падения на нее во время порыва ветра забора из профнастила, ограждавшего строительный объект ООО "Биохимтрейд". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.