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Небольшой самолет упал на жилой дом в Миссисипи

Не менее двух человек погибли, передает телеканал WDAM

ТАСС, 5 мая. Не менее двух человек погибли в результате падения в ночь на среду небольшого самолета на жилой дом в городе Хаттисберг (штат Миссисипи). Об этом со ссылкой на представителя местной полиции Райана Мура и сотрудника пожарной службы Дэнни Уэйда сообщил телеканал WDAM.

По его данным, правоохранительные органы отреагировали на вызов с места происшествия в 23:20 по местному времени (07:20 мск). Мур изначально подтвердил наличие жертв, при этом не уточнив их число. Позднее Уэйд заявил о двух погибших.

"[Полиция] связалась с Федеральным авиационным управлением США для проведения расследования", - говорится в публикации департамента полиции Хаттисберга в Twitter.

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