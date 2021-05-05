Уголовное дело возбудили после жесткой посадки мотодельтаплана в Пермском крае

ПЕРМЬ, 5 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки мотодельтоплана в Пермском крае, где пострадали два человека. Об этом сообщили в среду журналистам в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

"По факту крушения паралета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим легким (сверхлегким) воздушным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 3 мая в Чусовском районе произошло столкновение сверхлегкого воздушного судна с деревом. В результате падения с высоты 33-летний пассажир и 37-летний пилот получили переломы, дельтаплан был разрушен.