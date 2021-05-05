Суд в Самаре арестовал подозреваемого в нападении на несовершеннолетнего в подъезде

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Суд арестовал 21-летнего подозреваемого в нападении на несовершеннолетнего в подъезде жилого дома в Самаре. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду следственным управлением СК РФ по региону.

"Подозреваемый был задержан 4 мая, а сегодня по ходатайству следователя ему избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

По данным следственного управления, на допросе нападавший дал признательные показания.

По версии следствия, 1 мая в лифте одного из домов по улице Краснодонской в Самаре подозреваемый напал на юношу 2005 года рождения. Мужчина похитил у него мобильный телефон и скрылся с места происшествия. Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован в одно из медучреждений Самары. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет.

Ранее напавший на юношу был судим за грабеж. Следственное управление СК РФ возбудило в отношении него дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.