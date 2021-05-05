{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Самаре арестовал подозреваемого в нападении на несовершеннолетнего в подъезде

Нападавший нанес подростку травмы и украл его телефон

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Суд арестовал 21-летнего подозреваемого в нападении на несовершеннолетнего в подъезде жилого дома в Самаре. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду следственным управлением СК РФ по региону.

На эту тему

"Подозреваемый был задержан 4 мая, а сегодня по ходатайству следователя ему избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

По данным следственного управления, на допросе нападавший дал признательные показания.

По версии следствия, 1 мая в лифте одного из домов по улице Краснодонской в Самаре подозреваемый напал на юношу 2005 года рождения. Мужчина похитил у него мобильный телефон и скрылся с места происшествия. Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован в одно из медучреждений Самары. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет.

Ранее напавший на юношу был судим за грабеж. Следственное управление СК РФ возбудило в отношении него дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Теги
РоссияСамарская область
ДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
Водителя микроавтобуса отправили под домашний арест по делу о гибели детей на Ставрополье
Арест продлится до 30 июня
Водителя микроавтобуса отправили под домашний арест по делу о гибели детей на Ставрополье
Читать полностью