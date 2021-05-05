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Ребенка, на которого напали собаки в Мурманске, переводят на лечение в Москву

На теле девочки обнаружили более 100 укусов

ТАСС, 5 мая. Ребенка, на которого в субботу в Мурманске напали бездомные собаки, переводят на лечение в Москву. Власти Мурманской области помогут с организацией билетов и проживанием в столице маме пострадавшей девочки, сообщил в среду в Instagram губернатор региона Андрей Чибис.

"Ребенка сегодня переводим в клинику в Москве. Накануне договорились, что маму отправим туда, как только ее смогут пустить к дочке. С билетами и проживанием в Москве обязательно поможем", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 2 мая, две собаки без чипов напали на девочку 2012 года рождения. На теле, лице и конечностях ребенка зафиксировали более 100 укусов. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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