Ребенка, на которого напали собаки в Мурманске, переводят на лечение в Москву

ТАСС, 5 мая. Ребенка, на которого в субботу в Мурманске напали бездомные собаки, переводят на лечение в Москву. Власти Мурманской области помогут с организацией билетов и проживанием в столице маме пострадавшей девочки, сообщил в среду в Instagram губернатор региона Андрей Чибис.

"Ребенка сегодня переводим в клинику в Москве. Накануне договорились, что маму отправим туда, как только ее смогут пустить к дочке. С билетами и проживанием в Москве обязательно поможем", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 2 мая, две собаки без чипов напали на девочку 2012 года рождения. На теле, лице и конечностях ребенка зафиксировали более 100 укусов. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.