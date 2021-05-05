В Мьянме пять человек погибли при взрыве

БАНГКОК, 5 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли и один получил различные травмы в результате взрыва в регионе Баго в Мьянме. Как сообщила в среду правительственная газета Global New Light Of Myanmar , погибшие создавали взрывное устройство.

По его информации, на месте происшествия обнаружены провода, батарейки и поврежденный телефон, а также его составные части. Среди погибших был депутат Национальной лиги за демократию.

Между тем, по информации издания The Irrawaddy, еще погибли трое полицейских, присоединившихся к движению гражданского неповиновения, а также один житель деревни, где в понедельник прогремел взрыв. Кроме того, один полицейский серьезно пострадал и был отправлен в больницу. Согласно данным местных жителей, взорвалась посылка, в которой находилось самодельное взрывное устройство.