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ДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
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Водителя микроавтобуса отправили под домашний арест по делу о гибели детей на Ставрополье

Арест продлится до 30 июня
© МЧС России/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Суд направил под домашний арест до 30 июня 2021 года водителя микроавтобуса, который перевозил детскую баскетбольную команду и попал в ДТП на Ставрополье.

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Мужчина освобожден из-под стражи в зале суда, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Отказать в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста <...> до 30 июня 2021 года", - сказал судья.

Водитель микроавтобуса был задержан после ДТП. Следствие настаивало на его заключении под стражу, защита - на домашнем аресте. Водитель в ходе заседания сообщил, что признает вину. "Соглашусь, что нарушил правила перевозки детей, но в ДТП я не виновен. Скрываться не собираюсь", - сказал мужчина в ходе заседания.

Ранее по итогам проверки прокуратура Волгоградской области сообщила, что во время поездки у водителя отсутствовали путевой лист и лицензия на перевозку пассажиров, кроме того, Госавтоинспекцию о перевозке группы детей не уведомляли. Сам автобус не был оборудован проблесковым маячком, опознавательными знаками "Дети", у автомобиля были выявлены технические неисправности, в том числе отсутствие предусмотренных конструкцией ремней безопасности пассажиров заднего ряда сидений.

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РоссияСтавропольский крайДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
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