Подозреваемого в незаконном обороте 1 тонны осетровой рыбы задержали

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в организации незаконного оборота почти 1 тонны осетровой рыбы и готовой продукции из нее, а также около 20 кг черной икры. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в подмосковном Подольске обнаружены складские помещения и цех по переработке рыбной продукции. "При осмотре нелегально действующего предприятия обнаружены тушки и фрагменты рыб семейства осетровых общим весом свыше 900 кг, 50 кг готовой продукции и около 20 кг черной икры. Также изъяты фасовочные контейнеры с маркировкой, 13 мобильных телефонов, документы и черновые записи", - сказала Волк.

Возбужденно уголовное дело статье о незаконных добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ (ч. 3 ст. 258.1). "Один подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавила представитель МВД.

Руководитель пресс-службы Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что задержанный фигурант - 50-летняя женщина. Ей уже предъявлено обвинение. Женщина полностью признала свою вину, сейчас она находится под домашним арестом.

Соучастники преступления устанавливаются.