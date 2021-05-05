Жительницу Кабардино-Балкарии задержали по подозрению в убийстве новорожденного сына

НАЛЬЧИК, 5 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарии из-за убийства новорожденного ребенка, тело которого нашли в кладовке. В преступлении подозревают мать младенца, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, подозреваемая, не желая оставлять ребенка, скрыла свою беременность от родственников и не стала обращаться за медицинской помощью при родах. Она самостоятельно родила сына на съемной квартире, а затем задушила его. Тело ребенка женщина позже спрятала в кладовке своего дома.

Подозреваемая задержана, следствие ходатайствовало об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, будет проведено исследование жилищно-бытовых условий проживания малолетних детей подозреваемой для рассмотрения вопроса изъятия их из семьи в их же интересах.