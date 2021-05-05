Причиной пожара на дачах в Самарской области могло стать неосторожное обращение с огнем

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем могло, по предварительным данным, стать причиной пожара в Самарской области, где более 14 часов горела территория дачного общества, сгорели 14 построек, сообщили в среду в ГУ МЧС России по региону.

"Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. На территории региона сохраняется сухая и ветреная погода до 20 м/с, способствующая возникновению природных пожаров и возгораний сухой растительности. В Самарской области действует особый противопожарный режим", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Информация о пожаре в дачном массиве в Волжском муниципалитете поступила в МЧС 4 мая в 16:17 (15:17 мск). Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова - № 2. В ликвидации пожара участвовали 136 человек и 44 единицы техники, включая 102 человек и 21 единицу техники от МЧС, привлекался пожарный поезд. В 05:51 (04:51 мск) 5 мая пожар ликвидирован.

Ранее ТАСС сообщал, что площадь, пройденная огнем, составила 10 га, сгорели 14 дачных построек. Погибших и пострадавших нет.