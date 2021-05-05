{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Волгоградом четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Его госпитализировали

ВОЛГОГРАД, 5 мая. /ТАСС/. Четырехлетний ребенок получил множественные травмы, выпав из окна многоэтажки в городе Волжском, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Мальчик 2016 года рождения выпал из окна второго этажа квартиры. С множественными травмами он госпитализирован в больницу №7 Волгограда. По факту получения травм ребенком проводится проверка", - рассказали в МВД.

Предварительно, перед падением ребенок облокотился на москитную сетку окна, добавили сотрудники пресс-службы.

Теги
РоссияВолгоградская область
Глава СК поручил возбудить дело об истязании ребенка, найденного избитым в Калининграде
Годовалого мальчика нашли полураздетым на лестничной площадке и госпитализировали
Читать полностью