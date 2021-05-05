Под Волгоградом четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

ВОЛГОГРАД, 5 мая. /ТАСС/. Четырехлетний ребенок получил множественные травмы, выпав из окна многоэтажки в городе Волжском, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Мальчик 2016 года рождения выпал из окна второго этажа квартиры. С множественными травмами он госпитализирован в больницу №7 Волгограда. По факту получения травм ребенком проводится проверка", - рассказали в МВД.

Предварительно, перед падением ребенок облокотился на москитную сетку окна, добавили сотрудники пресс-службы.