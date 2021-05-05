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В центре Петербурга из-за прорыва теплотрассы забил фонтан кипятка

Инцидент произошел на Большой Морской улице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Фонтан кипятка образовался на Большой Морской улице в Адмиралтейском районе Петербурга в среду из-за прорыва теплотрассы, ремонтные бригады приступили к устранению дефекта, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"В 12:30 5 мая 2021 года специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" после поступившего сообщения [о фонтане кипятка] приступили к ликвидации последствий дефекта на трубопроводе по адресу: Большая Морская улица, 67", - сказал собеседник агентства.

Специалисты обеспечили все необходимые меры безопасности. Ремонт планируется завершить к 9:00 6 мая, тогда же система отопления будет переведена в штатный режим.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в зону вытекания кипятка могли попасть автомобили. Ответственность предприятия застрахована.

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