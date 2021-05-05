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Грузовик наехал на легковую машину под Курганом

Погиб ребенок, еще три человека пострадали

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Грузовой автомобиль "Урал" наехал на легковую машину, стоявшую на дороге "Иртыш" в Курганской области. В результате ДТП погиб ребенок, еще три человека госпитализированы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления МВД по Курганской области.

"В 12:50 (10:50 мск) на 263-м км автомобильной дороги федерального значения Р-254 "Иртыш" водитель [грузовика] допустил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль Daewoo Nexia", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате происшествия водитель легкового автомобиля и два его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Находившийся в машине 12-летний ребенок от полученных травм погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. По предварительной информации, он сидел на заднем сидении.

Как отметили в УМВД по Курганской области, водитель "Урала" не имел водительского удостоверения. Водитель легкового автомобиля остановился на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал светофора для поворота налево.

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