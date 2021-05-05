На Ставрополье задержали руководителя регионального управления Росимущества

ПЯТИГОРСК, 5 мая. /ТАСС/. Следователи задержали руководителя управления Федерального агентства по управлению государственными имуществом (Росимущество) в Ставропольском крае Александра Ковалева. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом в среду сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"В рамках расследования уголовного дела следователь СК задержал руководителя Ковалева. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2020 года руководитель краевого управления без согласования с Росимуществом заключил с одной из организаций договор купли-продажи земельного участка, расположенного в Петровском районе. Стоимость земли по договору была значительно ниже кадастровой. "Своими противоправными действиями руководитель Росимущества лишил Российскую Федерацию земельного участка площадью более 140 тысяч кв. м. Сумма ущерба составила более 168 млн рублей", - сказано в пресс-релизе.