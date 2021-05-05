В Воронеже произошел пожар на каучуковом заводе

ТАСС, 5 мая. Каучуковая крошка загорелась в сушилке цеха на заводе "Воронежсинтезкаучук" в Воронеже. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 14:00 5 мая от дежурного по заводу АО "Синтезкаучук" поступило сообщение о сильном задымлении в одном из производственных цехов. По прибытии на место первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло загорание каучуковой крошки в сушилке цеха", - говорится в сообщении.

Пожарные локализовали возгорание на общей площади 150 кв. м. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе АО "Воронежсинтезкаучук", произошло локальное возгорание на одной из линий по производству каучуков, мобильная экологическая лаборатория проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха. "Уже активно идет мониторинг нашей мобильной экологической лаборатории по состоянию воздуха, никаких превышений [содержания вредных веществ] нет. Работы по мониторингу состояния воздуха будут проводиться в ближайшие сутки. <…> Мы остановили только производство каучуков, остальные производства работают в штатном режиме", - уточнили ТАСС в пресс-службе предприятия.