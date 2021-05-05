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Мужчина застрелил троих человек и покончил с собой в селе в Забайкалье

Стрельба произошла в селе Жидка Балейского района

ТАСС, 5 мая. Житель села Жидка Балейского района в Забайкалье застрелил троих человек и покончил с собой. Как сообщили журналистам в Следственном управлении СК РФ по Забайкальскому краю, возбуждено уголовное дело.

"В правоохранительные органы поступила информация об убийстве трех человек в селе Жидка Балейского района. По данному факту следственными органами <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более человек")", - сказано в сообщении управления.

По данным СК, житель села Жидка 1986 года рождения из-за неприязненных отношений выстрелами из неустановленного оружия убил трех человек: 26-летнюю сожительницу, ее 18-летнего брата, а также мужчину 1986 года рождения. После этого, как добавили в СК, он покончил с собой.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

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