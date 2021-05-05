Двое детей в Удмуртии пострадали после падения на них лоджии с первого этажа дома

ТАСС, 5 мая. Металлическая конструкция лоджии упала в среду с первого этажа многоквартирного дома в городе Сарапуле (Удмуртия) на двух мальчиков, дети госпитализированы с различными травмами. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по республике.

"По данным следствия, в дневное время 5 мая 2021 года в городе Сарапуле произошло падение металлической конструкции лоджии первого этажа многоквартирного дома на двух мальчиков в возрасте девяти и 10 лет в результате ее раскачивания детьми. Пострадавшие дети с травмами госпитализированы в больницу", - отмечается в сообщении.

Сарапульский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Удмуртии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").