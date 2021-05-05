Власти Архангельска обещали разобраться с поврежденными надгробиями на Ильинском кладбище

ТАСС, 5 мая. Администрация Архангельска будет разбираться в индивидуальном порядке с каждым случаем повреждения надгробий на Ильинском кладбище, на которые жаловались жители города. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

В региональных СМИ в среду появилась информация о разрушении десятков могил на старом Ильинском кладбище, где подрядной организации было поручено спилить аварийные деревья. Разрушенными оказались могильные плиты, ограды, а захоронения засыпаны опилками и ветками.

"По каждому факту повреждения захоронений мы будем разбираться отдельно. Также администрацией округа заключен контракт, по которому уже проводятся работы по очистке территории Ильинского кладбища от мусора и порубочных остатков", - передает пресс-служба слова главы Ломоносовского округа города Веры Пономаревой.

Как пояснили в администрации Архангельска, кладбище закрыто с 1976 года, на его территории сейчас есть много заброшенных захоронений, которые никто не посещает. На некоторых могилах выросли деревья, которые уже не раз падали из-за сильного ветра. Иногда аварийные тополя врастали в ограду. В связи с этим было решено срубить старые деревья.

"Претензий к работе подрядчика у нас не было, мы контролировали весь ход работ и требовали с него отчета по каждому шагу. Повреждения могил могут быть вызваны, в первую очередь, именно естественными причинами, когда ветхое дерево уже не выдерживает сильных ветряных порывов и падает на ближайшие захоронения. Иногда аварийные тополя буквально врастают в ограду, тогда в ходе свода приходится убирать их вместе с элементом конструкции", - пояснила Пономарева.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Архангельской области, полиция также будет проводить проверочные мероприятия по факту разрушений на кладбище. В то же время в правоохранительных органах подчеркнули, что о вандализме в данном случае речи не идет.