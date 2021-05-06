СК возбудил дело в связи с убийством девушки под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после убийства девушки в Свердловской области, сообщил старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Александр Шульга. Предположительно, жертвой могла стать популярная блогер Кристина Журавлева.

Ранее в СМИ появилась информация, что около города Арамиль (Свердловская область) найдено тело 28-летней Кристины Журавлевой, которая пропала в начале апреля.

"Следственным комитетом по Свердловской области по факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), СК разбирается в обстоятельствах гибели. Проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия", - сказал Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что личность погибшей девушки установлена. "В настоящее время полицейские устанавливают круг знакомых, с кем она общалась в последнее время, в том числе выясняется, были ли у нее конфликты в семье", - добавил он.

Кристина Журавлева - Instagram-блогер из Екатеринбурга с почти 60-тысячной аудиторией.