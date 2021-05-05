Суд назначил экс-главе администрации Новочеркасска штраф 3 млн рублей по делу о взятке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ростовской области приговорил бывшего главу администрации города Новочеркасска Игоря Зюзина по делу о взятке в размере 2,6 млн рублей к штрафу 3 млн рублей, сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Октябрьский районный суд назначил Зюзину штраф в размере 3 млн рублей, а также лишил его права занимать определенные должности", - сказал источник.

Экс-чиновника задержали в 2019 году, его дело рассматривалось в суде с конца июня прошлого года. По данным следствия, в 2017 году Зюзин, занимая должность мэра города Зверева Ростовской области, по предварительному сговору со своим заместителем Альбиной Порошиной получил взятку в размере 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации. Как уточнили в Следственном комитете, Порошина дала изобличающие показания на Зюзина, из которых стало известно о его причастности к получению взятки. Порошина уже приговорена за получение взятки к длительному сроку лишения свободы.

Зюзин стал руководить администрацией Новочеркасска с декабря 2017 года, мэром Зверева он был с 2013 по 2017 годы.