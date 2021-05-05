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В Брянской области подросток попал под грузовой поезд

Он погиб

ТАСС, 5 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело попал гибели 14-летнего подростка, попавшего под грузовой поезд в Брянской области. Об этом ТАСС в среду сообщил и. о. руководителя Брянского следственного отдела СК РФ на транспорте Владимир Носов.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Как уточнил Носов, инцидент произошел около 18:00 в районе станции Белые Берега. Сейчас следователи выясняют его обстоятельства.

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РоссияБрянская область
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