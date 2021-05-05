Патрульный катер с пограничниками перевернулся в Одесской области

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Патрульный катер с четырьмя сотрудниками пограничной службы Украины перевернулся в Одесской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сегодня около 16 часов на озере Тудорово перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Трое военнослужащих спаслись, поиски четвертого продолжаются", - говорится в сообщении.

Трое спасенных получили переохлаждение, у одного из них диагностирована травма ног. Медики оказывают им помощь. К поискам четвертого привлечены пограничники, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления, представители Госслужбы Украины по ЧС и вертолет погранслужбы.

Правоохранители проводят досудебное расследование, выясняют все обстоятельства произошедшего.