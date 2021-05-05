{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрульный катер с пограничниками перевернулся в Одесской области

Трое военнослужащих спаслись, поиски четвертого продолжаются

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Патрульный катер с четырьмя сотрудниками пограничной службы Украины перевернулся в Одесской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сегодня около 16 часов на озере Тудорово перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Трое военнослужащих спаслись, поиски четвертого продолжаются", - говорится в сообщении.

Трое спасенных получили переохлаждение, у одного из них диагностирована травма ног. Медики оказывают им помощь. К поискам четвертого привлечены пограничники, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления, представители Госслужбы Украины по ЧС и вертолет погранслужбы.

Правоохранители проводят досудебное расследование, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Теги
Украина
Во Франции полицейский погиб в ходе операции против наркодилеров
Глава МВД республики Жеральд Дарманен заявил, что намерен лично посетить место происшествия
Читать полностью