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Во Владимирской области столкнулись три легковушки и один грузовик

Погибли четыре человека

ВЛАДИМИР, 5 мая. /ТАСС/. Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей и грузовика в Меленковском районе Владимирской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"5 мая около 20:40 на автодороге Касимов - Муром - Нижний Новгород в Меленковском районе Владимирской области между деревнями Кесово и Тургенево произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. По предварительной информации, произошло столкновение трех легковых автомобилей и одного большегруза. По состоянию на 21:30 известно о четверых погибших", - сообщили в полиции.

Движение на участке трассы перекрыто.

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