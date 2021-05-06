Около 24 тыс. жителей Набережных Челнов остались без электричества из-за аварии

ТАСС, 6 мая. Авария произошла в среду вечером на комплексной трансформаторной подстанции в городе Набережные Челны в Татарстане, без электричества остались порядка 24 тыс. жителей и 16 социально значимых объектов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Произошло частичное отключение электроснабжения в Автозаводском районе города Набережные Челны. В зону отключения ориентировочно попало население около 24 тыс. человек, 16 социально значимых объектов (семь общеобразовательных школ, семь детских садов, два поликлиники)", - отмечается в сообщении.

Информация об отключении подстанции №646 110кВ "Шильна" поступила в центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 21:18 мск. Для ликвидации последствий аварии привлечены специалисты региональных электрических сетей. Причина происшествия устанавливается.