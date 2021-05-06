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Полицейские задержали мужчину, бросавшего камни в одно из зданий комплекса Конгресса США

Сообщается, что Джон Либш вел себя "очень агрессивно"

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Правоохранители задержали 37-летнего мужчину, бросавшего камни в одно из зданий комплекса Конгресса США. Об этом сообщила в среду полиция Капитолия.

Инцидент произошел во вторник вечером. "Джон Либш <...> был задержан после того, как он бросал камни в офисное здание Сената имени Рассела", - говорится в сообщении. Как отмечает полиция, подозреваемый вел себя "очень агрессивно".

Либшу предъявлен целый ряд обвинений, в том числе в порче имущества, нарушении общественного порядка, сопротивлении при задержании и попытках скрыться от правосудия. Ранее мужчина неоднократно разыскивался полиций за различные правонарушения.

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