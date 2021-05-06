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В Москве неизвестные похитили почти 600 млн рублей из банковских ячеек с начала года

По данным правоохранительных органов, злоумышленники не оставляют следов взлома, они вскрывают ячейки путем подбора ключей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Неизвестные с начала года похитили из банковских ячеек в Москве почти 600 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"С февраля этого года в полицию стали регулярно поступать заявления о кражах из депозитариев банков в разных районах столицы. Всего за это время неизвестные похитили имущество на сумму около 600 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Среди похищенного деньги в национальной и иностранной валютах, ювелирные украшения, монеты. "Как правило, на месте преступления злоумышленники не оставляют следов взлома. Они подбирают ключи, вскрывают банковские ячейки и забирают оттуда сбережения", - добавил источник.

По всем подобным фактам полиция возбудила уголовные дела.

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