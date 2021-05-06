Ледоход разрушил здание магазина в селе в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 6 мая. /ТАСС/. Мощный ледоход на Амуре разрушил здание магазина в селе Богородское в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС в четверг.

В соцсетях и мессенджерах появилось видео, где запечатлена раздавленная льдом постройка на левом берегу Амура в Ульчском районе. Стены сложились под напором глыб льда, крыша оказалась на земле. "Магазин повредило ледоходом в селе Богородское", - сказали в пресс-службе, уточнив, что пострадавших нет.

Сейчас граница вскрытия Амура проходит в районе Богородского, где проживает 3,2 тыс. человек. Уровень воды у села на 1 см превысил отметку опасного явления и продолжает подниматься, в ближайшие двое суток он может повыситься на 80 см.

Из-за прошлогоднего паводка главная река региона замерзла зимой с повышенным уровнем воды. Во время морозов в водоемах края сформировался толстый ледовый покров, что весной привело к образованию ледовых заторов. В Хабаровске в конце апреля сильным ледоходом повредило участок набережной, чего не случалось ранее. Снесло четыре опоры, ограждения. Накануне региональные власти сообщили, что участок восстановлен.

В Ульчском районе отмечаются подтопления. По данным МЧС, в поселке Быстринск подтоплен участок внутрипоселковой дороги и 11 земельных участков, в селе Тахта вода зашла на земельный участок и отрезок автодороги. Дороги подтоплены в поселениях Софийск, Мариинское, Сусанино, Дуди.