В Москве пенсионер перевел мошенникам 7 млн рублей под угрозой расправы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Мужчина перевел на счет мошенникам 7 млн рублей, которые угрожали ему расправой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, мужчине звонили якобы сотрудники Центробанка и ФСБ, которые убеждали его заменить банковский лицевой счет, но для этого необходимо было внести определенную сумму. Мужчина взял кредиты на 6,5 млн рублей и перевел их на банковские счета мошенников.

"После этого мужчина договорился о встрече с якобы сотрудником ФСБ, но последний заявил, что мужчине необходимо перевести еще 500 тыс. рублей и стал угрожать расправой ему и его семье", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, мужчина написал заявление в полицию, по данному факту проводится проверка.