Ребенок упал в открытый люк в Волгодонске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после падения 12-летнего мальчика в открытый люк сетей водоснабжения в городе Волгодонске Ростовской области, в результате чего ребенок получил травмы. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, 3 мая мальчик упал в открытый люк в районе дома № 5 на улице 50 лет ВЛКСМ в Волгодонске. Отмечается, что доступ в люк не был ограничен для прохожих. В результате ребенок получил открытую черепно-мозговую травмы и ушиб органов грудной клетки.

"Следственными органами СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью")", - сообщили в пресс-службе следственного управления.

В настоящее время проводятся следственные действия. Отмечается, что медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.