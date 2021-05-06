Тело новорожденного обнаружили в подмосковном поселке

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Тело новорожденного ребенка найдено в подмосковном поселке Селятино. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"По имеющейся информации, плод ребенка обнаружен 5 мая недалеко от ДК "Мечта" в рабочем поселке Селятино", - сообщила Григорьева.

Наро-Фоминская прокуратура начала проверку по данному факту, в ходе которой будут установлены причины и условия происшествия.

С начала года в Подмосковье было обнаружено как минимум три тела брошенных новорожденных детей.

Как уточнили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области, тело мальчика было завернуто в простыню. Следствие также проводит проверку, планируется назначение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз, принимаются меры к установлению матери ребенка.

В новость внесены изменения (11:34 мск) - добавлен комментарий СК в пятом абзаце